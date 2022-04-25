Аваков рассказал, когда Россия потеряет преимущество в воздухе и на море

Экс-глава МВД оценил успехи украинской противовоздушной обороны

Аваков уверен, что ВСУ могут лишить армию России преимущества в воздухе / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина благодаря своей системе противовоздушной обороны вскоре добьется того, что армия России потеряет свое преимущество в воздухе и на море.

Такое мнение высказал экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

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Аваков считает, что Украине не нужно слишком много средств для того, чтобы приобрести известный американский зенитный ракетный комплекс Patriot. По его словам, на всю страну нужно всего 4-5 таких установок.

Экс-глава МВД считает, что средства найти вполне вероятно, но проблема в другом – такая установка могла бы стать гарантией "на потом", но сейчас нужно принимать более быстрые решения.

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"Patriot до конца боевых действий мы получить не сможем, но современное противовоздушное вооружение мы уже получаем и это не только S-300 бывшего советского производства, это и другие системы, в том числе британские, французские, американские, меняющие баланс", – сказал он.

Главной причиной для волнений, по мнению экс-главы МВД, являются крылатые ракеты – нужно думать, как защищаться от них, поскольку эти ракеты являются скоростными, а такие ракеты, как "Кинжалы" – сверхскоростными.

Однако Аваков успокоил, что такого оружия в России единицы.

"И в общем – надо отметить, что интенсивность обстрелов со стороны россиян понемногу падает. Да, это не чувствуют защитники Мариуполя или Харькова, потому что лупят и со стороны Российской Федерации, не переходя границу. Но постепенно эта ситуация будет выравниваться... Средства ПВО, которыми сейчас оснащена наша армия, будут менять баланс. Я уверен, что в итоге мы добьемся и в воздухе, и на море ситуации, когда у россиян не будет никакого преимущества. Это уже не фантазия, это реальность ближайшего времени", – констатировал Аваков.

Потери оккупантов в Украине

Генеральный штаб ВСУ отчитался, какие потери понесли российские войска в войне против Украины по состоянию на 25 апреля:

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