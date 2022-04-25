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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Аваков рассказал, когда Россия потеряет преимущество в воздухе и на море

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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25 апреля, 22:03
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Экс-глава МВД оценил успехи украинской противовоздушной обороны
Аваков уверен, что ВСУ могут лишить армию России преимущества в воздухе
Аваков уверен, что ВСУ могут лишить армию России преимущества в воздухе / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина благодаря своей системе противовоздушной обороны вскоре добьется того, что армия России потеряет свое преимущество в воздухе и на море.

Такое мнение высказал экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

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Аваков считает, что Украине не нужно слишком много средств для того, чтобы приобрести известный американский зенитный ракетный комплекс Patriot. По его словам, на всю страну нужно всего 4-5 таких установок.

Экс-глава МВД считает, что средства найти вполне вероятно, но проблема в другом – такая установка могла бы стать гарантией "на потом", но сейчас нужно принимать более быстрые решения.

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"Patriot до конца боевых действий мы получить не сможем, но современное противовоздушное вооружение мы уже получаем и это не только S-300 бывшего советского производства, это и другие системы, в том числе британские, французские, американские, меняющие баланс", – сказал он.

Главной причиной для волнений, по мнению экс-главы МВД, являются крылатые ракеты – нужно думать, как защищаться от них, поскольку эти ракеты являются скоростными, а такие ракеты, как "Кинжалы" – сверхскоростными.

Однако Аваков успокоил, что такого оружия в России единицы.

"И в общем – надо отметить, что интенсивность обстрелов со стороны россиян понемногу падает. Да, это не чувствуют защитники Мариуполя или Харькова, потому что лупят и со стороны Российской Федерации, не переходя границу. Но постепенно эта ситуация будет выравниваться... Средства ПВО, которыми сейчас оснащена наша армия, будут менять баланс. Я уверен, что в итоге мы добьемся и в воздухе, и на море ситуации, когда у россиян не будет никакого преимущества. Это уже не фантазия, это реальность ближайшего времени", – констатировал Аваков.

Потери оккупантов в Украине

Генеральный штаб ВСУ отчитался, какие потери понесли российские войска в войне против Украины по состоянию на 25 апреля:

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  • боевых бронированных машин – 2258 ед.;
  • артиллерийских систем – 411 ед;
  • РСЗО – 149 ед.;
  • средств ПВО – 69 ед.;
  • самолетов – 181 ед.;
  • вертолетов – 154 ед.;
  • автомобильной техники – 1566 ед.;
  • корабли/катера – 8 ед.;
  • цистерн с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20;
  • специальная техника – 28;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:15 25 апреля
1
Личный состав 21 900
Личный состав
2
Самолеты 181
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 884
Танки
5
ББМ 2258
ББМ
6
Артиллерия 411
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 149
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 201
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1566
Транспорт
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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
История героя
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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
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Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
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