Виїхати з міста неможливо: у Славутичі окупанти обстріляли блокпост

Чиновник закликав городян не нехтувати сигналами тривоги, оскільки ворог поряд. Колаж "Сьогодні"
У середу, 23 березня, російські військові обстріляли блокпост у Славутичі на Київщині.
Про це повідомляє мер міста Юрій Фомічев.
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"Було обстріляно наш блокпост. Висунення противника в наш бік не відбулося, але ми розуміємо, що він поруч", – сказав мер.
Він закликав містян не нехтувати сигналами тривоги та ховатися в укриття. Також він також додав, що жодних "зелених коридорів" із міста немає і виїзд зі Славутича неможливий. Як і раніше, важка ситуація з підвезенням харчів та гуманітарної допомоги, оскільки місто заблоковане.
Мер попросив населення ховатися в укриття, якщо звучить сирена. Це може врятувати життя.
Нагадаємо, лінія, що живить Чорнобильську АЕС та Славутич, вкотре пошкоджена окупантами.
Під Києвом перебуває близько 12 тисяч окупантів
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в напрямку Києва сьогодні зафіксовано близько 10-12 тисяч російських окупантів. З них 4 тисячі відрізані, а 3 тисячі – в оточенні.
"Навколо Києва зараз 12-10 тисяч російських військових, може, навіть менше. З 12 тисяч майже 3 тисячі оточені, ще 4 тисячі відрізані й перебувають у дуже неприємному місці, звідки ні вправо, ні вліво. Мені дуже цікаво, як військовій людині, як вони намагатимуться там захопити Київ", – сказав радник глави Офісу президента.
Крім того, Арестович розповів, що у напрямку Буча – Гостомель – Ірпінь є напівоточення російських військ, але ЗСУ криє вогнем їхні спільні колони постачання.
Війна в Україні 23 березня
- Генштаб ЗСУ опублікував оперативне зведення. Противник намагається оточити угруповання ЗСУ, але зазнає великих втрат.
- У Луганській області Збройні сили України знищили боєкомплект росіян. Там були боєприпаси до стрілецької зброї та артилерійські снаряди.
- У Рубіжному Луганської області російські окупанти обстріляли житлову багатоповерхівку, загинули троє людей, серед двоє дітей.
- Російські окупанти зазнають втрат серед керівництва. ЗСУ знищили командира бригади морської піхоти РФ, який хотів штурмувати Одесу.
- За даними української розвідки, Росія через брак резервів відправлятиме на війну проти України боржників за кредитами, аліментників і навіть осіб, які мають проблеми із законом.
- Високопосадовець Міністерства оборони США заявив, що у російських військових в Україні проблеми із запасами їжі та пального, а також зі спорядженням.