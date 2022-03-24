Виїхати з міста неможливо: у Славутичі окупанти обстріляли блокпост

Чиновник закликав городян не нехтувати сигналами тривоги, оскільки ворог поряд. Колаж "Сьогодні"

У середу, 23 березня, російські військові обстріляли блокпост у Славутичі на Київщині.

Про це повідомляє мер міста Юрій Фомічев.

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"Було обстріляно наш блокпост. Висунення противника в наш бік не відбулося, але ми розуміємо, що він поруч", – сказав мер.

Він закликав містян не нехтувати сигналами тривоги та ховатися в укриття. Також він також додав, що жодних "зелених коридорів" із міста немає і виїзд зі Славутича неможливий. Як і раніше, важка ситуація з підвезенням харчів та гуманітарної допомоги, оскільки місто заблоковане.

Мер попросив населення ховатися в укриття, якщо звучить сирена. Це може врятувати життя.

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Нагадаємо, лінія, що живить Чорнобильську АЕС та Славутич, вкотре пошкоджена окупантами.

Під Києвом перебуває близько 12 тисяч окупантів

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в напрямку Києва сьогодні зафіксовано близько 10-12 тисяч російських окупантів. З них 4 тисячі відрізані, а 3 тисячі – в оточенні.

"Навколо Києва зараз 12-10 тисяч російських військових, може, навіть менше. З 12 тисяч майже 3 тисячі оточені, ще 4 тисячі відрізані й перебувають у дуже неприємному місці, звідки ні вправо, ні вліво. Мені дуже цікаво, як військовій людині, як вони намагатимуться там захопити Київ", – сказав радник глави Офісу президента.

Крім того, Арестович розповів, що у напрямку Буча – Гостомель – Ірпінь є напівоточення російських військ, але ЗСУ криє вогнем їхні спільні колони постачання.

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Війна в Україні 23 березня