Выехать из города невозможно: в Славутиче оккупанты обстреляли блокпост

Чиновник призвал горожан не пренебрегать сигналами тревоги, поскольку враг рядом. Коллаж "Сегодня"
В среду, 23 марта, российские военные обстреляли блокпост в Славутиче Киевской области.
Об этом сообщает мэр города Юрий Фомичев.
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"Был обстрелян наш блокпост. Выдвижение противника в нашу сторону не произошло, но мы понимаем, что он рядом", - сказал мэр.
Он призвал горожан не пренебрегать сигналами тревоги и прятаться в укрытие. Также он также добавил, что никаких зеленых коридоров из города нет и выезд из Славутича будет невозможен. Кроме того, сохраняется тяжелая ситуация с подвозом продуктов и гуманитарной помощи, поскольку город заблокирован.
Мэр города также попросил местное население прятаться в укрытия, если они услышат сирену. Это может спасти их жизни.
Напомним, линия, питающая Чернобыльскую АЭС и Славутич, в очередной раз повреждена оккупантами.
Под Киевом находится около 12 тысяч оккупантов
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в направлении Киева сейчас зафиксировано около 10-12 тысяч российских оккупантов. Из них 4 тысячи находятся отрезанными и 3 тысячи – в окружении.
"Вокруг Киева сейчас 12-10 тысяч российских военных, может даже меньше. Из 12 тысяч почти 3 тысячи окружены, еще 4 тысячи отрезаны и находятся в очень неприятном месте, откуда ни вправо, ни влево. Мне очень интересно как военному человеку, как они будут там пытаться захватить Киев", – сказал советник главы Офиса президента.
Кроме того, Арестович рассказал, что в направлении Буча-Гостомель-Ирпень есть полуокружения российских войск, но ВСУ кроет огнем их единые колонны снабжения.
Война в Украине 23 марта
- Генштаб ВСУ опубликовал оперативную сводку. Противник пытается оцепить группировки ВСУ, но терпит большие потери.
- В Луганской области Вооруженные силы Украины уничтожили боекомплект россиян. Там были боеприпасы к стрелковому оружию и артиллерийские снаряды.
- В Рубежном Луганской области российские оккупанты обстреляли жилую многоэтажку, погибли три человека, в том числе двое детей.
- Российские оккупанты несут потери среди руководства. ВСУ уничтожили командира бригады морской пехоты РФ, который хотел штурмовать Одессу.
- По данным украинской разведки, Россия из-за нехватки резервов будет отправлять на войну против Украины должников по кредитам, алиментщиков, а также лиц, имеющих проблемы с законом.
- Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США заявил, что у российских военных в Украине проблемы с запасами еды и топлива. Также у них есть проблемы и со снаряжением.