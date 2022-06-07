В розвідці розповіли, як окупанти "віддячили" родинам моряків з крейсера "Москва"

РФ намагається приховати кількість загиблих моряків із крейсера "Москва" / Фото: Колаж: Сьогодні

Родини російських моряків з потопленого крейсера "Москва" погрозами примушують замовчувати інформацію про своїх загиблих родичів, насамперед – про військових-строковиків.

Про це повідомляє в Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.

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"Соціальна напруга серед родичів росіян, що загинули на крейсері "Москва", продовжує зростати. Щоб покращити важкий психологічний стан членів сімей екіпажу колишнього флагмана Чорноморського флоту, який затонув 14 квітня цього року, з рідними моряків працює спеціальна група психологів, медиків та юристів", – йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, основна мета групи – унеможливити витік інформації про загиблих та зниклих безвісти окупантів-строковиків. Родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про своїх синів та чоловіків, які служили на крейсері. У разі відмови їм починають погрожувати невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням.

"У Севастополі, під час зустрічі командувача Чорноморського флоту з родичами загиблих моряків, будинок офіцерів флоту охороняла військова поліція, а самого командувача супроводжувала група спецпризначенців. Частина родичів, на знак протесту, на зустріч з командуванням флоту не прийшла", – розповіли в розвідці.

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