У Маріуполі окупанти обкрадають місцевих жителів – розвідка

Окупанти в Маріуполі влаштували справжнє свавілля. Фото: Reuters

У захопленому Маріуполі російські окупанти і колаборанти крадуть вцілілі автомобілі. Крадіжки відбуваються як з відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів. При цьому, вартість машини не має значення: зникають машини представницького класу і дешеві моделі такі як ЗАЗ чи GEELY.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Подробиці

Машини зникають не тільки вдень, але й вночі – під час комендантської години. До того ж грабіжники часто використовують евакуатори. Це дає розуміння, що грабунком займаються безпосередньо представники окупаційної адміністрації та пов’язані з нею місцеві колаборанти.

Офіційно заяву про викрадення можна подати у "військову комендатуру" Маріуполя. Проте, на неофіційному рівні її представники заявляють, що шукати автомобілі треба самостійно.

"Нерідко власники викрадених автівок знаходять їх у бойовиків так званої "міліції ДНР". В такому випадку вкрадені машини оголошуються "власністю ДНР" і будь-які подальші дії не тільки безглузді, але й небезпечні", – зазначили у розвідці.

Ситуація у Маріуполі