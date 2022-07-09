У Маріуполі окупанти обкрадають місцевих жителів – розвідка

Окупанти в Маріуполі влаштували справжнє свавілля. Фото: Reuters
У захопленому Маріуполі російські окупанти і колаборанти крадуть вцілілі автомобілі. Крадіжки відбуваються як з відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів. При цьому, вартість машини не має значення: зникають машини представницького класу і дешеві моделі такі як ЗАЗ чи GEELY.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Подробиці
Машини зникають не тільки вдень, але й вночі – під час комендантської години. До того ж грабіжники часто використовують евакуатори. Це дає розуміння, що грабунком займаються безпосередньо представники окупаційної адміністрації та пов’язані з нею місцеві колаборанти.
Офіційно заяву про викрадення можна подати у "військову комендатуру" Маріуполя. Проте, на неофіційному рівні її представники заявляють, що шукати автомобілі треба самостійно.
"Нерідко власники викрадених автівок знаходять їх у бойовиків так званої "міліції ДНР". В такому випадку вкрадені машини оголошуються "власністю ДНР" і будь-які подальші дії не тільки безглузді, але й небезпечні", – зазначили у розвідці.
Ситуація у Маріуполі
- Російські окупанти захопили в Маріуполі два іноземні судна – ліберійської компанії Smarta Shipping і панамське Blue Star. Загарбники заявили, що тепер це "державна власність".
- Також повідомляли, що Росія перетворила Маріуполь на гетто, де без необхідної медичної допомоги та ліків помирають українці.
- Нещодавно на російському Першому каналі вийшов сюжет, в якому докладно розповідали, як окупанти крадуть українську продукцію з Маріупольського порту. Згідно з озвученою інформацією, спочатку загарбники мають намір вивезти український метал, а потім зерно.
- Окупанти почали ділити майно маріупольських підприємств, що вціліли під час обстрілів міста. Незабаром обладнання можуть вивезти на російські заводи, а решту розпиляти на брухт.
- Після окупації Маріуполя понад 10 тисяч мешканців міста потрапили до в'язниць так званої "ДНР", де їх утримують фактично у концтаборних умовах.
- У Маріуполі через окупаційні адміністрації розпочалося чергове збирання особистих даних жителів міста для відновлення житла, проте для цього потрібно, щоб відбувся "референдум".
Російські окупанти не зможуть розпочати опалювальний сезон у захопленому Маріуполі. Місцевим жителям доведеться або замерзати, або виїжджати.
У суботу, 9 липня, у захопленому Маріуполі пролунав вибух, який почули всі жителі міста. Це сталося о 5:56 ранку в районі ММК ім. Ілліча. Здригнулися центр, житлові мікрорайони 17, 23 і навіть Сартана.