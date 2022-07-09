Палкий привіт від героїчних захисників! У Маріуполі окупанти підірвались на ММК їм. Ілліча

Криворуке розмінування відправило трьох російських саперів одразу у трупу Кобзона

Окупанти потрапили на уловку українських захисників. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

У суботу, 9 липня, у захопленому Маріуполі пролунав вибух, який почули всі жителі міста. Це сталося о 5:56 ранку в районі ММК ім. Ілліча. Здригнулися центр, житлові мікрорайони 17, 23 і навіть Сартана.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Реклама

"Окупанти замовчують і зрозуміло чому. Ще один палкий привіт переказав окупантам від нашого Героїчного Гарнізону Маріуполя. Криворуке розмінування відправило трьох російських саперів одразу в трупу Кобзона", – розповів він.

Андрющенко зазначив, що Маріуполь продовжує відплату та мститься навіть у такий спосіб.

"Багато хто чув літак перед вибухом, але це скоріш вже форма ПТСРу маріупольців", – додав радник мера.

Ситуація у Маріуполі