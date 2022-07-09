В Мариуполе оккупанты обворовывают местных жителей – разведка

Оккупанты в Мариуполе устроили настоящий беспредел. Фото: Reuters

В захваченном Мариуполе российские оккупанты и коллаборанты воруют уцелевшие автомобили. Воровство происходит как с открытых площадок или стоянок, так и с закрытых гаражных кооперативов. При этом стоимость машины не имеет значения: исчезают машины представительского класса и дешевые модели, такие как ЗАЗ или GEELY.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Машины исчезают не только днем, но и ночью – во время комендантского часа. К тому же грабители часто используют эвакуаторы. Это дает понимание, что грабежом занимаются непосредственно представители оккупационной администрации и связанные с ней местные коллаборанты.

Официально заявление о похищении можно подать в "военную комендатуру" Мариуполя. Однако на неофициальном уровне ее представители заявляют, что искать автомобили нужно самостоятельно.

"Нередко владельцы похищенных автомобилей находят их у боевиков так называемой "милиции ДНР". В таком случае угнанные машины объявляются "собственностью ДНР" и любые дальнейшие действия не только бессмысленны, но и опасны", – отметили в разведке.

Ситуация в Мариуполе

Российские оккупанты захватили в Мариуполе два иностранных судна — либерийской компании Smarta Shipping и панамское Blue Star. Захватчики заявили, что теперь это "государственная собственность".

Также сообщалось, что Россия превратила Мариуполь в гетто, где без необходимой медицинской помощи и лекарств умирают украинцы.

Недавно на российском Первом канале вышел сюжет, в котором подробно рассказано, как оккупанты воруют украинскую продукцию из Мариупольского порта. Согласно озвученной информации, сначала захватчики намерены вывезти украинский металл, а затем зерно.

Оккупанты начали делить имущество мариупольских предприятий, уцелевших при обстрелах города. Вскоре оборудование могут вывезти на российские заводы, а оставшееся распилить на металлолом.

После оккупации Мариуполя более 10 тысяч жителей города попали в тюрьмы так называемой "ДНР", где их держат фактически в концлагерных условиях.