У Дніпрі чути вибухи

На даний момент відомо про 5 вибухів / Колаж "Сьогодні"

У Дніпрічути вибухи. Також на території області зараз оголошено повітряну тривогу.

Про це пише Інсайдер Україна.

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Загалом у місті було чути близько 5 вибухів.

Атака на Дніпро та область

29 березня кілька снарядів впали на Дніпропетровщині – Павлограді, Новомосковському та Нікопольському районах.

27 березня окупанти обстріляли Дніпропетровщину забороненими касетними бомбами.

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24 березня у Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару по військовому об'єкту.

20 березня військові РФ обстріляли селище у Дніпропетровській області.

20 березня окупанти обстріляли з "Градів" околиці Зеленодольська.

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15 березня РФ завдала ракетного удару по аеропорту Дніпра.

11 березня Росія вперше з початку війни атакувала Дніпро, по місту вдарили ракетами.

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