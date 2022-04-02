В Днепре слышны взрывы

На данный момент известно про 5 взрывов / Коллаж "Сегодня"

В Днепреслышны взрывы. Также на территории области сейчас объявлена воздушная тревога.

Об этом пишет Инсайдер Украина.

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Всего в городе было слышно около 5 взрывов.

Атака на Днепр и область

29 марта несколько снарядов упали в Днепропетровской области – Павлограде, Новомосковском и Никопольском районах.

27 марта оккупанты обстреляли Днепропетровщину запрещенными кассетными бомбами.

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24 марта в Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту.

20 марта военные РФ обстреляли поселок в Днепропетровской области.

20 марта оккупанты обстреляли из "Градов" окрестности Зеленодольска.

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15 марта РФ нанесла ракетный удар по аэропорту Днепра.

11 марта Россия впервые с начала войны атаковала Днепр, по городу ударили ракетами.

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