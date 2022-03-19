Російські окупанти обстріляли з "Градів" Нові Петрівці

/ Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні, 19 березня, російські окупанти обстріляли із "Градів" Нові Петрівці.
Про це повідомила в Facebook поліція Київської області.
Яка ситуація
"В результаті обстрілу відбулося займання поля та пошкоджено автозаправну станцію. Наразі пожежу вдалось ліквідувати. Потерпілих, на щастя, не має", – зазначили в поліції.
Як зазначається, на місці події працюють поліцейські, які фіксують наслідки обстрілу.
Що відбувається
В офіційному зведенні Міністерства оборони України станом на 18:00 19 березня повідомляється, що захисники України надійно утримують рубежі оборони та змушують ворога відмовитися від продовження наступу.
Сьогодні в окупанта виявилося менше на один розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління Ка-52 "Алігатор".
На Луганщині Збройні сили України могли похвалитися поразкою тактичного ракетного комплексу "Точка-У".
Згідно з офіційними даними Міноборони України, станом на ранок 19 березня ЗСУ знищили 95 літаків та 115 гелікоптерів противника.
Експрем'єр-міністри Великої Битанії Гордон Браун та Джон Мейджор хочуть, щоб було створено новий Міжнародний трибунал для розслідування дій президента Росії Володимира Путіна в Україні.
Нагадаємо, російські окупанти активно "мобілізують" чоловіче населення на окупованих територіях ОРДЛО і використовують у власних інтересах, а зважаючи на те, що більшість цих людей має низький рівень підготовки та слабкий моральний дух, мало хто з них має шанси вижити.