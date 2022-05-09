Нахр*н він потрібен? Росіяни обурені ганебним парадом у Москві – перехоплення СБУ

Росіяни не задоволені парадом / Колаж "Сьогодні"
Росіяни не раді параду до Дня перемоги через санкції. Все, що відбувається, вони називають ганебним і вірять, що у всьому винні українці, адже Україна влаштувала жорстокий опір окупантам. Проте своєї провини у тому, що відбувається, жителі Росії не бачать.
Про це повідомляє СБУ.
Жителі Російської Федерації відчули на собі всі економічні негаразди та військові невдачі. Проте більшість росіян вирішили, що винна у цьому саме Україна. Все через те, що українці вчинили жорсткий опір окупантам.
"Не знаю, до чого цей парад? На**на він потрібен? Ганебно це все. Всі настрою не мають. Дебілізм повний. Усі пониклі ходять, сумні. Ну, більшість людей. Вони розуміють, що і з роботою туго зараз настало, з цими санкціями. Коротше, хе**я одна", – каже росіянка.
Завдяки пропаганді РФ жінка щиро вірить, що українців слід знищувати.
"Смажите шашлики, так? Робіть з "хохляцьких" цих шашликів! Бийте цих гадів! Після всього, що вони роблять, гади!" – радить мати синові-окупантові.
Перехоплення розмов російських військових
- З Маріуполя два тижні тому привезли 10 повних КамАЗів з "вантажем 200". Це випливає з чергового перехоплення телефонної розмови між окупантом та його дружиною, опублікованого СБУ.
- 3 квітня СБУ перехопила розмову російського солдата зі своєю сестрою, де він скаржиться на керівництво, яке взагалі не цінує військових.
- В одному з перехоплень російські окупанти зізнаються, як розстрілюють мирних жителів в Україні, займаються мародерством і навіть їдять собак.
- Військові РФ розкрили причину відведення своїх військ. Як виявилося, вони очікують і бояться ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ та звільняти населені пункти.
- Стало відомо, що серед російських окупантів зростає невдоволення найвищим командуванням РФ і назрівають бунти. Багато солдатів на межі божевілля від того, що щодня їм доводиться відправляти до РФ колони вантажівок з трупами.
- Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російського солдата. Окупант розповів, що його колеги просто використовують як приманку для Збройних сил України. Одну групу кидають, щоб їх розбили – іншій вдається пройти.
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