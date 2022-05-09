Нахр*н він потрібен? Росіяни обурені ганебним парадом у Москві – перехоплення СБУ

Росіяни не задоволені парадом / Колаж "Сьогодні"

Росіяни не раді параду до Дня перемоги через санкції. Все, що відбувається, вони називають ганебним і вірять, що у всьому винні українці, адже Україна влаштувала жорстокий опір окупантам. Проте своєї провини у тому, що відбувається, жителі Росії не бачать.

Про це повідомляє СБУ.

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Жителі Російської Федерації відчули на собі всі економічні негаразди та військові невдачі. Проте більшість росіян вирішили, що винна у цьому саме Україна. Все через те, що українці вчинили жорсткий опір окупантам.

"Не знаю, до чого цей парад? На**на він потрібен? Ганебно це все. Всі настрою не мають. Дебілізм повний. Усі пониклі ходять, сумні. Ну, більшість людей. Вони розуміють, що і з роботою туго зараз настало, з цими санкціями. Коротше, хе**я одна", – каже росіянка.

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Завдяки пропаганді РФ жінка щиро вірить, що українців слід знищувати.

"Смажите шашлики, так? Робіть з "хохляцьких" цих шашликів! Бийте цих гадів! Після всього, що вони роблять, гади!" – радить мати синові-окупантові.

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Перехоплення розмов російських військових

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