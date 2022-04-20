"Нах*я ви телефонуєте": заступник командира крейсера "Москва" відмовився сказати, що зі зниклими моряками

Павло Вакула приховує інформацію про загиблих моряків з крейсера "Москва" / Фото: Колаж: Сьогодні

Заступник командира крейсера "Москва" Павло Вакула нецензурно "послав" журналіста, який намагався з'ясувати у нього долю моряків флагмана ЧФ РФ, які зникли безвісти.

Розмову журналіста з військовим РФ опублікував Telegram-канал "Вот так".

"Щойно говорили з батьками хлопця зі Свердловської області, вони кажуть, ви відмовилися сказати, що з їхнім сином... Скажіть, що з хлопцями з крейсера, чому про них немає інформації у батьків", – сказав журналіст.

Вакула почав перепитувати, хто і чому телефонує, питав прізвища зниклих моряків та запевняв, що "таких немає у списках крейсера "Москва".

Потім його терпіння вичерпалося:

– Ви батько?

- Я вже сказав, я працюю на "Вот так ТВ".

- Та мені нас*ати, де ви працюєте, ви батько?

– Ні, не батько.

- Тоді нах*я ви мені телефонуєте?

- Ви заступник командира корабля, ви повинні мати інформацію. Ми ЗМІ, ми у вас питаємо.

- Нах*я ти мені телефонуєш тоді, чувак? Будеш батьком, зателефонуєш.