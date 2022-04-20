"Нах*я вы звоните": замкомандира крейсера "Москва" отказался сказать, что с пропавшими моряками

Павел Вакула скрывает информацию о погибших моряках с крейсера "Москва" / Фото: Коллаж: Сегодня

Заместитель командира крейсера "Москва" Павел Вакула нецензурно "послал" журналиста, который пытался выяснить у него судьбу пропавших без вести моряков флагмана ЧФ РФ.

Разговор журналиста с военным РФ опубликовал Telegram-канал "Вот так".

"Только что говорили с родителями паренька из Свердловской области, они говорят, вы отказались сказать, что с их сыном… Скажите, что с ребятами с крейсера, почему про них нет информации у родителей", – сказал журналист.

Вакула начал переспрашивать, кто и почему звонит, спрашивал фамилии пропавших моряков и уверял, что "таких нет в списках крейсера "Москва".

Затем его терпение иссякло:

- Вы родитель?

- Я уже сказал, я работаю на "Вот так ТВ".

- Да мне нас*ать, где вы работаете, вы родитель?

- Нет, не родитель.

- Тогда нах*я вы мне звоните?

- Вы замкомандира корабля, вы должны иметь информацию. Мы СМИ, мы у вас спрашиваем.

- Нах*я ты мне звонишь тогда, чувак? Будешь родителем, позвонишь.