Як воєнні чиновники РФ обкрадають своє гарматне м'ясо

Російським солдатам не платять зарплату за війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти скаржаться, що їх невідомо навіщо відправили воювати в Україну і ще й безкоштовно. Нове перехоплення розмови окупантів опублікувала в Telegram-каналі Служба безпеки України.

"Самі чекаємо, кажуть, що ось гроші повинні прийти. Чекаємо, 11 числа зарплата буде, має прийти одразу за березень і 20-го числа має прийти за квітень. Але в неї якщо честно не вірять. Тому, що у нас уже прокуратура в Буденовську працює за ці гроші, бо гроші реально не виплачують людям", – розповів він дружині про ситуацію із зарплатою.

Дружина солдата запитує, мовляв, як таке можливо, на що він відповідає, що вони там просто дебіли.

"Хоча б за 1 місяць виплатили, у людей була б мотивація. За кого боремося? Ні за кого! Перебуваємо хрін знає де", – поскаржився він.

Інші перехоплення телефонних розмов