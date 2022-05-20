Как военные чиновники РФ обкрадывают свое пушечное мясо

Российским солдатам не платят зарплату за войну в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты жалуются, что их неизвестно зачем отправили воевать в Украину и к тому же, еще и бесплатно. Новый перехват разговора оккупантов опубликовала в Telegram-канале Служба безопасности Украины.

"Сами ждем, говорят, что вот деньги должны прийти. Ждем, 11 числа зарплата будет, должно прийти сразу за март и 20-го числа должна прийти за апрель. Но в нее, если честно, не верят. Потому что у нас уже прокуратура в Буденовске работает за эти деньги, потому, что деньги реально не выплачивают людям", – рассказал он супруге о ситуации с зарплатой.

Жена солдата спрашивает, мол, как такое возможно, на что он отвечает, что они там просто дебилы.

"Хотя бы за 1 месяц выплатили, у людей была бы мотивация. За кого боремся? Ни за кого! Находимся хрен знает где", – пожаловался он.

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