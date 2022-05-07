"Кадирівці" захопилися мародерством і почали красти навіть у військових РФ: перехоплення СБУ

Військові РФ скаржаться на кадировців / Колаж "Сьогодні"
"Кадирівці" так захопилися мародерством, що крадуть навіть у російських військових. Один з окупантів, що стоїть у Херсонській області, скаржиться, що чеченці вкрали у нього пістолет
Про це свідчить нова телефонна розмова загарбника, який перехопила СБУ.
"Приїхали, мовляв, помолитися: "пусти, брате, ми свої, на розвідці". Впустив, коротше. Він поки що молився, ПМ підрізав, на**й! Стрибнули в тачку і… з'**алися", – каже окупант.
За втрату зброї військового відправили копати окопи. Пізніше з'ясувалося, що так росіянин за втрату зброї не відкупиться і йому дали 2 дні на пошуки.
"А якщо не знайду, мене, б**дь, завалять! І спишуть, що зник... Розвідкою боєм на укропів... І мене укропи застрелили", – каже військовий РФ.
Перехоплення розмов російських військових
- Із Маріуполя два тижні тому привезли 10 повних КамАЗів із "вантажем 200". Це випливає з чергового перехоплення телефонної розмови між окупантом та його дружиною, опублікованого СБУ.
- 3 квітня СБУ перехопила розмову російського солдата зі своєю сестрою, де він скаржиться на керівництво, яке взагалі не цінує військових.
- В одному з перехоплень російські окупанти зізнаються, як розстрілюють мирних жителів в Україні займаються мародерством і навіть їдять собак.
- Військові РФ розкрили причину відведення своїх військ. Як виявилося, вони очікують і бояться ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ та звільняти населені пункти.
- Стало відомо, що серед російських окупантів зростає невдоволення найвищим командуванням РФ і назрівають бунти. Багато солдатів на межі божевілля від того, що кожен день їм доводиться відправляти до РФ колони вантажівок із трупами.
- Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російського солдата. Окупант розповів, що його колеги просто використовують як приманку для Збройних сил України. Одну групу кидають, щоб їх розбили, – іншій вдається пройти.
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