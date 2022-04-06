Дрон зафіксував розстріл мирного жителя у Бучі (відео)

Окупанти розстрілювали мирне населення/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти відкрили вогонь по велосипедисту в Бучі. Це був мирний житель.

Відео злочину російських окупантів опублікувало видання The New York Times.

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На відео видно, як велосипедист рухається містом. Він йшов вулицею, де були російські окупанти. Як тільки велосипедист виїхав з-за повороту, російський бронетранспортер випустив кілька великокаліберних снарядів уздовж проїжджої частини. Другий бронетранспортер зробив два постріли в напрямку велосипедиста. Над місцем обстрілу піднявся стовп пилу і диму.

Відео являє собою аерофотозйомку, зняту українськими військовими, коли російські війська утримували місто.

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Звірства російських окупантів під Києвом

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