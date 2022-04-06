Дрон зафиксировал расстрел мирного жителя в Буче (видео)

Оккупанты расстреливали мирное население/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупантыоткрыли огоньпо велосипедисту в Буче. Это был мирный житель.

Видео преступления российских оккупантов опубликовало издание The New York Times.

Реклама

Подробности

На видео видно, как велосипедист движется по городу. Он шел по улице, где были российские оккупанты. Как только велосипедист выехал из-за поворота, российской бронетранспортер выпустил несколько крупнокалиберных снарядов вдоль проезжей части. Второй бронетранспортер сделал два выстрела в направлении велосипедиста. Над местом обстрела поднялся столб пыли и дыма.

Видео представляет собой аэрофотосъемку, снятую украинскими военными, когда российские войска удерживали город.

Реклама

Зверства российских оккупантов под Киевом