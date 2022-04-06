Дрон зафиксировал расстрел мирного жителя в Буче (видео)

Оккупанты расстреливали мирное население/Фото: коллаж: "Сегодня"
Российские оккупантыоткрыли огоньпо велосипедисту в Буче. Это был мирный житель.
Видео преступления российских оккупантов опубликовало издание The New York Times.
Подробности
На видео видно, как велосипедист движется по городу. Он шел по улице, где были российские оккупанты. Как только велосипедист выехал из-за поворота, российской бронетранспортер выпустил несколько крупнокалиберных снарядов вдоль проезжей части. Второй бронетранспортер сделал два выстрела в направлении велосипедиста. Над местом обстрела поднялся столб пыли и дыма.
Видео представляет собой аэрофотосъемку, снятую украинскими военными, когда российские войска удерживали город.
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, тела жертв хаотически разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторые из них подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.