В Северодонецке оккупанты трижды за неделю ударили по жилому дому (фото)

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Враг за последнюю неделю трижды бил по одному из домов в центре Северодонецка. Дом не является каким-то стратегическим объектом, в нем живут обычные жители города.
Об этом сообщил в Telegram-канале сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Бойцы ГСЧС каждый раз гасили пламя и спасали тех, кто там еще оставался. Из-за обстрела у жителей дома теперь собственного жилья практически нет.
Сообщается, что за минувшие сутки больше всего разрушений из-за российского вторжения получили Северодонецк, Рубежное и Лисичанск.
В Северодонецке произошло возгорание шести многоэтажек и магазина, в Рубежном – пяти объектов жилого фонда, в Лисичанске – двух.
Идут бои в отдельных кварталах городов Рубежное и Попасное.
Ситуация в Луганской области
- Руководитель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявил, что Северодонецк остается украинским городом, и борьба с российскими оккупантами на Донбассе продолжается
- 26 марта оккупанты выпустили по жилым кварталам Лисичанска ракету из советского тактического ракетного комплекса дивизионного звена "Точка-У".
- 23 марта в Рубежном российские оккупанты обстреляли жилую многоэтажку, погибли три человека.
- Кроме того, военные РФ обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске, который принадлежит российской компании "Роснефть". В результате на заводе возник пожар.
- Гайдай сообщил, что после обстрела российскими войсками Луганской области целые кварталы непригодны для жизни, люди остались без домов и покидают регион.
- В Северодонецке и Рубежном Луганской области россияне разрушили более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры. 18 марта они стреляли по мирным жителям из артиллерии и системы залпового огня, погибли два человека, четверо получили ранения.
- 15 марта в Рубежном враг разрушил интернат для детей с нарушением зрения "Хрусталик", городскую больницу и три школы. Погибли четыре человека.