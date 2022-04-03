У Сєвєродонецьку окупанти тричі на тиждень вдарили по житловому будинку (фото)

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Ворог за останній тиждень тричі бив по одному з будинків у центрі Сєверодонецька. Будинок не є якимось стратегічним об'єктом, у ньому мешкають звичайні жителі міста.
Про це повідомив у Telegram-каналі повідомив керівник Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
Бійці ДСНС щоразу гасили полум'я та рятували тих, хто там ще залишався. Через обстріли у мешканців будинку наразі власного житла практично немає.
Повідомляється, що за минулу добу найбільше руйнувань через російське вторгнення отримали Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ.
Сєвєродонецьку сталося загоряння шести багатоповерхівок та магазину, у Рубіжному – п'яти об'єктів житлового фонду, у Лисичанську – двох.
Йдуть бої в окремих кварталах міст Рубіжне та Попасне.
Ситуація у Луганській області
- Керівник Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай заявив, що Сєверодонецьк залишається українським містом , та боротьба з російськими окупантами на Донбасі триває
- 26 березня окупанти випустили по житлових кварталах Лисичанська ракету із радянського тактичного ракетного комплексу дивізійної ланки "Точка-У".
- 23 березня у Рубіжному російські окупанти обстріляли житлову багатоповерхівку , загинули троє людей
- Крім того, військові РФ обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську , який належить російській компанії "Роснефть" В результаті на заводі виникла пожежа.
- Гайдай повідомив, що після обстрілу російськими військами Луганської області цілі квартали непридатні для життя, люди залишилися без будинків та залишають регіон.
- У Сєвєродонецьку та Рубіжне Луганської області росіяни зруйнували понад 20 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. 18 березня вони стріляли у мирних жителів з артилерії та системи залпового вогню, загинули двоє людей, четверо отримали поранення.
- 15 березня у Рубіжному ворог зруйнував інтернат для дітей з порушенням зору "Кришталик" , міську лікарню та три школи. Загинуло четверо людей.