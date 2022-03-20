В Мариуполе войска РФ сбросили бомбу на школу искусств, под завалами сотни людей

Информация о количестве пострадавших уточняется / Фото: Коллаж: Сегодня
В Мариуполе военные РФ в очередной раз обстреляли бомбоубежище, в котором были люди. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram-канале.
"Российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где от обстрелов прятались около 400 жителей города – женщины, дети и пожилые люди", – говорится в сообщении.
В результате обстрела здание было разрушено, под завалами находятся люди.
25-й день войны в Украине
В Индустриальном районе города Харькова, за ночь с 19.02 на 20.02 от обстрелов погибли пять мирных жителей. Среди погибших мальчик, которому было всего 9 лет.
В течение суток враг активных наступательных действий не проводил. Оккупанты создают условия для гуманитарного кризиса на временно занятых территориях.
За три недели войны РФ против Украины наши защитники уничтожили более десятка высокопоставленных командиров оккупантов, в том числе не менее шести генералов.
Ситуация в Мариуполе
- Российские оккупанты использовали против Украины гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это стало первым известным применением подобных ракет в боевых действиях.
- Кроме того, они вводят в заблуждение жителей города, завязывая им белые повязки – якобы как опознавательный знак гражданского населения. Об этом сообщает полк "Азов"
- 18 марта первые переселенцы из Мариуполя доехали до Каменского. Их расселяют на базах отдыха и в профилакториях: там обустроили много мест. Также город получил много гуманитарной помощи – ее будут распределять между переселенцами и отправлять дальше туда, где она нужна.
- 17 марта в результате попадания авиабомбы был разрушен драматический театр. Там скрывалось от обстрелов огромное количество жителей города. 150 человек были эвакуированы, но еще около 1000 или более людей находятся под завалами. Оказывать быстро помощь или разбирать завалы практически невозможно из-за того, что оккупанты уничтожили практически всю технику, они уничтожили объекты инфраструктуры.
- Украинская власть направила в Мариуполь гуманитарный груз – воду, еду и медикаменты.
- Кроме того, из-за оккупантов администрация портов Украины потеряла связь с мариупольским филиалом. Азовские портовики не выходили на связь в течение нескольких дней.