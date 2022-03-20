В Мариуполе войска РФ сбросили бомбу на школу искусств, под завалами сотни людей

Информация о количестве пострадавших уточняется / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе военные РФ в очередной раз обстреляли бомбоубежище, в котором были люди. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram-канале.

"Российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где от обстрелов прятались около 400 жителей города – женщины, дети и пожилые люди", – говорится в сообщении.

В результате обстрела здание было разрушено, под завалами находятся люди.

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25-й день войны в Украине

В Индустриальном районе города Харькова, за ночь с 19.02 на 20.02 от обстрелов погибли пять мирных жителей. Среди погибших мальчик, которому было всего 9 лет.

В течение суток враг активных наступательных действий не проводил. Оккупанты создают условия для гуманитарного кризиса на временно занятых территориях.

За три недели войны РФ против Украины наши защитники уничтожили более десятка высокопоставленных командиров оккупантов, в том числе не менее шести генералов.

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Ситуация в Мариуполе