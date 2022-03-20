У Маріуполі війська РФ скинули бомбу на школу мистецтв, під завалами сотні людей

Інформація про кількість пострадавших уточняється / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі військові РФ вкотре обстріляли бомбосховища, в якому були люди. Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram-каналі.

"Російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де від обстрілів ховалися близько 400 мешканців міста – жінки, діти та люди похилого віку", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу будинок був зруйнований, під завалами перебувають люди.

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25-й день війни в Україні

В Індустріальному районі міста Харкова, за ніч із 19.02 на 20.02 від обстрілу загинули п'ять мирних громадян. Серед загиблих хлопчик, якому було лише 9 років.

Протягом доби ворог активних наступальних дій не проводив. Окупанти створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях.

За три тижні війни РФ проти України наші захисники знищили понад десяток високопоставлених командирів окупантів, у тому числі не менше шести генералів.

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Ситуація у Маріуполі