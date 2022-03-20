У Маріуполі війська РФ скинули бомбу на школу мистецтв, під завалами сотні людей

Інформація про кількість пострадавших уточняється / Фото: Колаж: Сьогодні
У Маріуполі військові РФ вкотре обстріляли бомбосховища, в якому були люди. Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram-каналі.
"Російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де від обстрілів ховалися близько 400 мешканців міста – жінки, діти та люди похилого віку", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу будинок був зруйнований, під завалами перебувають люди.
25-й день війни в Україні
В Індустріальному районі міста Харкова, за ніч із 19.02 на 20.02 від обстрілу загинули п'ять мирних громадян. Серед загиблих хлопчик, якому було лише 9 років.
Протягом доби ворог активних наступальних дій не проводив. Окупанти створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях.
За три тижні війни РФ проти України наші захисники знищили понад десяток високопоставлених командирів окупантів, у тому числі не менше шести генералів.
Ситуація у Маріуполі
- Російські окупанти використали проти України гіперзвукові ракети "Кинжал". Це стало першим відомим застосуванням подібних ракет у бойових діях.
- Крім того, вони вводять в оману мешканців міста, зав'язуючи їм білі пов'язки – нібито як розпізнавальний знак цивільного населення. Про це повідомляє полк "Азов"
- 18 березня перші переселенці з Маріуполя доїхали до Каменського. Їх розселяють на базах відпочинку та у профілакторіях: там облаштували безліч місць. Також місто отримало багато гуманітарної допомоги – її розподілятимуть між переселенцями та відправлятимуть далі туди, де вона потрібна.
- 17 березня внаслідок влучення авіабомби був зруйнований драматичний театр. Там ховалась від обстрілу величезна кількість мешканців міста. 150 людей було евакуйовано, але ще близько 1000 або більше людей перебувають під завалами. Надавати швидко допомогу чи розбирати завали практично неможливо через те, що окупанти знищили практично всю техніку, вони знищили об'єкти інфраструктури.
- Українська влада направила до Маріуполя гуманітарний вантаж – воду, їжу та медикаменти.
- Крім того, через окупантів адміністрація портів України втратила зв'язок із маріупольською філією. Азовські портовики не виходили на зв'язок упродовж кількох днів.