В Мариуполе оккупанты печатают свою пропаганду (фото)

В газете была георгиевская лента и советская звезда / Коллаж "Сегодня"
В Мариуполе статьи российских оккупантов начали выходить в издании "Приазовский рабочий". Сегодня, 10 мая, жители города получили газету, где на первой полосе была изображена георгиевская лента и советская звезда, а также пропагандистские статьи.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Мариуполь. Оккупанты запустили печатный станок, принадлежащий редакции "Приазовского рабочего". Сегодня первый выпуск оккупационного боевого листа пошел к людям. Будет чем разжигать костер на улице для приготовления пищи", – говорится в сообщении.
Пропаганда оккупантов. Фото: Петр Андрющенко.
Ситуация в Мариуполе
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал: властям известно о том, что российские военные вывозят тела погибших жителей Мариуполя на территорию Старокрымского кладбища, где хоронят их в местах массового захоронения.
- Оккупанты создали фейки о массовых захоронениях в Мангуше, расположенном в 15 км от Мариуполя. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне начали уничтожать следы преступлений, а российская пропаганда вместе с "официальными органами ДНР" выпустила серию "опровержений" о массовых захоронениях.
- "Азов" с начала полномасштабного наступления РФ уничтожил, по подтвержденным данным, 1157 единиц живой силы противника, еще 840 – по неподтвержденным данным.
- С завода "Азовсталь" в Мариуполе было эвакуировано более 300 гражданских лиц, в первую очередь женщин и детей. Готовится второй этап эвакуации, чтобы вывезти раненых и медиков.
- Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев пытается спасти военных, держащих оборону "Азовстали" в Мариуполе. Нарабатываются дипломатические варианты спасения украинских защитников. К этому процессу привлечены влиятельные страны.
- Военный эксперт Олег Жданов предположил, как дальше будут развиваться события в Мариуполе после эвакуации гражданского населения с "Азовстали".
- Украинские военнослужащие, которые держат оборону на территории завода, не могут подтвердить, что всех гражданских уже эвакуировали. На "Азовстали" много завалов, люди могут быть заблокированы.
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