В Мариуполе оккупанты печатают свою пропаганду (фото)

В газете была георгиевская лента и советская звезда / Коллаж "Сегодня"

В Мариуполе статьи российских оккупантов начали выходить в издании "Приазовский рабочий". Сегодня, 10 мая, жители города получили газету, где на первой полосе была изображена георгиевская лента и советская звезда, а также пропагандистские статьи.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Мариуполь. Оккупанты запустили печатный станок, принадлежащий редакции "Приазовского рабочего". Сегодня первый выпуск оккупационного боевого листа пошел к людям. Будет чем разжигать костер на улице для приготовления пищи", – говорится в сообщении.

Пропаганда оккупантов. Фото: Петр Андрющенко.

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