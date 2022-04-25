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В Мариуполе оккупанты создают фейки о братских могилах – советник мэра

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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25 апреля, 14:44
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Пропагандисты рассказали, что все могилы индивидуальны и подняли дроны, чтобы показать панораму, но на спутниковых снимках была другая картинка
Андрющенко предупредил, что РФ создает новые фейки о захоронениях
Андрющенко предупредил, что РФ создает новые фейки о захоронениях / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты создали фейки о массовых захоронениях в Мангуше, расположенном в 15 км от Мариуполя. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне начали уничтожать "следы следов" сокрытия преступлений, а российская пропаганда вместе с "официальными органами ДНР" выпустила серию "опровержений" о массовых захоронениях.

Об этом Андрющенко написал в Telegram.

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"На первом скрине мы видим, что весь разговор идет вокруг одного участка братской могилы. При этом, "репортер" утверждает, что все могилы индивидуальны. В доказательство даже поднимают дрон и делают общую панораму, где действительно, несколько рядов могил выглядят как индивидуальные. Однако, возвращаясь к спутниковым снимкам, мы не видели подобного, что вызывает мотивированное подозрение об умышленном маскировке братской могилы под индивидуальные для сокрытия следов преступления", – написал Андрющенко.

Работа техники

Советник мэра Мариуполя отметил: на снимках можно увидеть, что уже зарытые замаскированные могилы, на фоне и среди которых идет съемка, созданные техникой, а не вручную.

Между могилами в одном ряду отсутствуют отступы, необходимые для засыпания и обустройства кладбища, высота грунта и характер насыпи указывает на то, что засыпание производилось путем применения техники.

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Андрющенко попросил обратить внимание на реальную высоту и обустройство рядов по сравнению с людьми. Это тоже указывает на работу техники.

"При этом, в ролике принимают участие два маргинальных лица, которые рассказывают о захоронениях в гробах и индивидуальных могилах. По нашему мнению, так авторы фейка пытаются создать ощущение, что все могилы сделаны вручную. Однако, как мы уже видели и с учетом размера траншей – сделать это вручную невозможно. В ролике отсутствует любой гроб. Это указывает на отсутствие гробов для захоронений. А учитывая реальную невозможность производства гробов в таком количестве, мы утверждаем, что это очередная ложь", – написал советник мэра.

Таблички о похоронах

Пропагандисты утверждают об "индивидуальном подходе" и небольшом количестве похороненных.

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"Однако мы видим хаотически расставленные таблички о захоронениях, абсолютное большинство которых безымянно и обозначает лишь приблизительный возраст. Максимальный номер, который мы видим 268. Однако еще раз обращаем внимание, что речь идет исключительно об одном участке массового захоронения", – написал Андрющенко.

Также для усиления значения ролика так называемая народная милиция выпустила опровержение информации. Где указывает, что соответствующие рвы для массовых захоронений были сделаны инженерными войсками Украины 6-11 марта.

"Вынуждены напомнить, что на подтвержденный период обустройства мест массовых захоронений эта территория уже находилась под контролем российского оккупационного корпуса. Кроме того, история изложена на сотовых снимках опровергает этот бред. Ну, и мы конечно приятно удивлены, что нас повышен до статуса ССО ВСУ, но пока это не так", – добавил Андрющенко.

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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
История героя
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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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