В Мариуполе оккупанты создают фейки о братских могилах – советник мэра

Пропагандисты рассказали, что все могилы индивидуальны и подняли дроны, чтобы показать панораму, но на спутниковых снимках была другая картинка

Андрющенко предупредил, что РФ создает новые фейки о захоронениях / Фото: Коллаж: Сегодня

Работа техники

Советник мэра Мариуполя отметил: на снимках можно увидеть, что уже зарытые замаскированные могилы, на фоне и среди которых идет съемка, созданные техникой, а не вручную.

Между могилами в одном ряду отсутствуют отступы, необходимые для засыпания и обустройства кладбища, высота грунта и характер насыпи указывает на то, что засыпание производилось путем применения техники.

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Андрющенко попросил обратить внимание на реальную высоту и обустройство рядов по сравнению с людьми. Это тоже указывает на работу техники.

"При этом, в ролике принимают участие два маргинальных лица, которые рассказывают о захоронениях в гробах и индивидуальных могилах. По нашему мнению, так авторы фейка пытаются создать ощущение, что все могилы сделаны вручную. Однако, как мы уже видели и с учетом размера траншей – сделать это вручную невозможно. В ролике отсутствует любой гроб. Это указывает на отсутствие гробов для захоронений. А учитывая реальную невозможность производства гробов в таком количестве, мы утверждаем, что это очередная ложь", – написал советник мэра.

Таблички о похоронах

Пропагандисты утверждают об "индивидуальном подходе" и небольшом количестве похороненных. Реклама "Однако мы видим хаотически расставленные таблички о захоронениях, абсолютное большинство которых безымянно и обозначает лишь приблизительный возраст. Максимальный номер, который мы видим 268. Однако еще раз обращаем внимание, что речь идет исключительно об одном участке массового захоронения", – написал Андрющенко. Также для усиления значения ролика так называемая народная милиция выпустила опровержение информации. Где указывает, что соответствующие рвы для массовых захоронений были сделаны инженерными войсками Украины 6-11 марта. "Вынуждены напомнить, что на подтвержденный период обустройства мест массовых захоронений эта территория уже находилась под контролем российского оккупационного корпуса. Кроме того, история изложена на сотовых снимках опровергает этот бред. Ну, и мы конечно приятно удивлены, что нас повышен до статуса ССО ВСУ, но пока это не так", – добавил Андрющенко.