У Маріуполі окупанти друкують свою пропаганду (фото)

У газеті була георгіївська стрічка та радянська зірка / Колаж "Сьогодні"
У Маріуполі статті російських окупантів почали виходити у виданні "Приазовський робітник". Сьогодні, 10 травня, жителі міста отримали газету, де на першій шпальті було зображено георгіївську стрічку та радянську зірку, а також пропагандистські статті.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Окупанти запустили друкарський верстат, що належить редакції "Приазовського робітника". Сьогодні перший випуск окупаційного бойового листа пішов до людей. Буде чим розпалювати багаття на вулиці для приготування їжі", – йдеться у повідомленні.
Пропаганда окупантів. Фото: Петро Андрющенко.
Ситуація у Маріуполі
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів: владі відомо про те, що російські військові вивозять тіла загиблих жителів Маріуполя на територію Старокримського цвинтаря, де ховають їх у місцях масового поховання.
- Окупанти створили фейки про масові поховання у Мангуші, розташованому за 15 км від Маріуполя. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що росіяни почали знищувати сліди злочинів, а російська пропаганда разом з "офіційними органами ДНР" випустила серію "спростування" про масові поховання.
- "Азов" від початку повномасштабного наступу РФ знищив, за підтвердженими даними, 1157 одиниць живої сили противника, ще 840 – за непідтвердженими даними.
- Із заводу "Азовсталь" у Маріуполі було евакуйовано понад 300 цивільних осіб, насамперед жінок та дітей. Готується другий етап евакуації, щоб вивезти поранених та медиків.
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Київ намагається врятувати військових, що тримають оборону "Азовсталі" у Маріуполі. Напрацьовуються дипломатичні варіанти порятунку українських захисників. До цього процесу залучені впливові країни.
- Військовий експерт Олег Жданов припустив, як далі розвиватимуться події у Маріуполіпісля евакуації цивільного населення з "Азовсталі".
- Українські військовослужбовці, які тримають оборону на території заводу, не можуть підтвердити, що всіх цивільних уже евакуювали. На "Азовсталі" багато завалів, люди можуть бути заблоковані.
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