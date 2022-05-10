У Маріуполі окупанти друкують свою пропаганду (фото)

У газеті була георгіївська стрічка та радянська зірка / Колаж "Сьогодні"

У Маріуполі статті російських окупантів почали виходити у виданні "Приазовський робітник". Сьогодні, 10 травня, жителі міста отримали газету, де на першій шпальті було зображено георгіївську стрічку та радянську зірку, а також пропагандистські статті.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Маріуполь. Окупанти запустили друкарський верстат, що належить редакції "Приазовського робітника". Сьогодні перший випуск окупаційного бойового листа пішов до людей. Буде чим розпалювати багаття на вулиці для приготування їжі", – йдеться у повідомленні.

Пропаганда окупантів. Фото: Петро Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

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