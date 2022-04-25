Возле Мариуполя обнаружили уже третью братскую могилу, ее длина 200 метров (фото)

На спутниковом снимке за 24 апреля зафиксированы новые траншеи

Спутник зафиксировал новые места массового захоронения возле Мариуполя. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вблизи Мариуполя зафиксировали уже третье место массового захоронения людей. Выкопанные траншеи спутник обнаружил на территории кладбища оккупированного русскими войсками поселка Старый Крым в 5 км от города.

Об этом сообщают "Схемы" ("Радио Свобода").

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Длина новых траншей достигает более 200 метров. Первые вырытые траншеи на территории местного кладбища появились 24 марта, они были длиной около 70 метров. Уже 7 апреля заметили, что место захоронения увеличилось, а часть траншей была закопана.

На спутниковом снимке за 24 апреля были зафиксированы новые траншеи. Протяженность места массового захоронения увеличилась до более чем 200 метров.

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Спутниковый снимок Planet за 24 марта 2022 г. Фото: Схемы

Хоронить людей в братских могилах привлекают местных жителей

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что властям известно о том, что российские военные вывозят тела погибших жителей Мариуполя на территорию Старокрымского кладбища, где хоронят их в местах массового захоронения.

"Нам известно об этих братских могилах, потому что эти фашисты – и у меня нет других слов – привлекают для захоронения местное население, за еду. Они нам и сообщили, что нужно "трудочасы" наработать, чтобы тебе дали еду, воду… Сейчас в Мариуполе недостаточно гуманитарки, которую они завозят, поэтому люди вынуждены это делать", – сказал Вадим Бойченко.

Поселок Старый Крым находится под оккупацией войск РФ с 10 марта.

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