Словакия готова отдать Украине системы С-300 — CNN

Системы С-300 позволят усилить защиту от авиаударов/Фото: Wikimedia Commons, коллаж: "Сегодня"
Словацкое правительство дало предварительное согласие на передачу Украине систем противовоздушной обороны С-300. Они позволят усилить защиту от авиаударов российских оккупантов.
Об этом сообщает CNN.
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Словакия вместе с Болгарией и Грецией образуют тройку стран-членов НАТО, где на вооружении остаются системы С-300. Братислава уже готова избавиться от них в пользу Украины, если альянс немедленно заменит упущенный потенциал.
Вероятно, Словакия получит взамен зенитно-ракетные комплексы Patriot. Нидерланды и Германия уже заявили о направлении этих зенитно-ракетных комплексов на словацкую территорию. Однако проблемой остается длительная интеграция Patriot в существующую систему словацкого ПВО.
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