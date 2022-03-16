Словаччина готова віддати Україні системи С-300 — CNN

Системи С-300 дозволять посилити захист від авіаударів/Фото: Wikimedia Commons, колаж: "Сьогодні"

Словацький уряд дав попередню згоду на передачу Україні систем протиповітряної оборони С-300. Вони дозволять посилити захист від авіаударів російських окупантів.

Про це повідомляє CNN.

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Словаччина разом із Болгарією і Грецією утворюють трійку країн-членів НАТО, в яких на озброєнні залишаються системи С-300. Братислава уже готова позбутися їх на користь України, якщо альянс негайно замінить втрачений потенціал.

Ймовірно, Словаччина отримає взамін зенітно-ракетні комплекси Patriot. Нідерланди та Німеччина вже заявили про спрямування цих зенітно-ракетних комплексів на словацьку територію. Однак, проблемою залишається тривала інтеграція Patriot в наявну систему словацької ППО.

16 березня в Україні

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