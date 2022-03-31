Российские ракеты попали в воинскую часть в Днепропетровской области, есть погибшие

Спасатели до сих пор тушат огонь / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 31 марта, две ракеты оккупантов попали на территорию одной из воинских частей в Днепропетровской области. В результате атаки погибли 2 человека, еще 5 травмированы. Из-за вражеской атаки полностью уничтожен склад с горюче-смазочными материалами.

Об этом на брифинге в областной военной администрации рассказала пресс-офицер ГСЧС Евгения Дудка.

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"Удар уничтожил административное здание, в котором находились люди. Во время разбора разрушенных конструкций обнаружили двух погибших и пятерых с тяжелыми травмами. Пострадавших госпитализировали", – рассказала Евгения Дудка.

Она добавила, что из-за вражеской атаки полностью уничтожен и склад с горюче-смазочными материалами. Произошел пожар, который спасатели ликвидируют.

Атака на Днепр и область

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