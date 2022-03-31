Російські ракети влучили у військову частину на Дніпропетровщині, є загиблі

Рятувальники досі гасять вогонь / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні, 31 березня, дві ракети окупантів влучили на територію однієї з військових частин на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинули 2 людини, ще 5 травмовані. Через ворожу атаку повністю знищений і склад з поливно-мастильними матеріалами.
Про це на брифінгу в обласній військовій адміністрації розповіла пресофіцер ДСНС Євгенія Дудка.
"Удар знищив адміністративну будівлю, в якій були люди. Під час розбору зруйнованих конструкцій виявили двох загиблих та п’ятьох людей з тяжкими травмами. Потерпілих госпіталізували", – розповіла Євгенія Дудка.
Вона додала, що через ворожу атаку повністю знищений склад з поливно-мастильними матеріалами. Сталася пожежа, яку вогнеборці ліквідують.
Атака на Дніпро та область
- 29 березня кілька снарядів впали на Дніпропетровщині – у Павлограді, Новомосковському та Нікопольському районах.
- 27 березня окупанти обстріляли Дніпропетровщину забороненими касетними бомбами.
- 24 березня у Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару по військовому об'єкту.
- 20 березня військові РФ обстріляли селище в Дніпропетровській області.
- 20 березня окупанти обстріляли з "Градів" околиці Зеленодольська.
- 15 березня РФ завдала ракетного удару по аеропорту Дніпра.
- 11 березня Росія вперше з початку війни атакувала Дніпро, по місту вдарили ракетами.
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