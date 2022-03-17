Россия не может воевать против ВСУ, поэтому бомбит мирных жителей – обращение Арестовича

Арестович объяснил, почему оккупанты бомбят мирных жителей / Фото: Коллаж: Сегодня
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оккупанты не в состоянии воевать против наших защитников, поэтому терроризируют местных жителей и бомбят мирные объекты.
Об этом он сказал во время брифинга 17 марта.
Главное из обращения Арестовича:
- ВСУ уничтожили командный пункт армии РФ. Это означает возможную смерть нескольких российских генералов.
- Уничтожены 10 российских воздушных целей – как минимум пять самолетов, два вертолета, беспилотник и несколько крылатых ракет.
- Оккупанты не в состоянии воевать против ВСУ, поэтому разрушают гражданские объекты и терроризируют мирное население. Пример – Мариуполь, потери там уточняются.
- Новым информационным оружием оккупантов является тема о якобы проигрыше Украины на переговорах. Это фейк. Все, о чем мы договоримся, должно быть лучше, чем до войны. Украина должна быть признана в международных границах по состоянию на 1991 год.
Ситуация в Украине 17 марта
- Противник продолжает атаковать Украину. Врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции.
- Украинские военные сбили еще два самолета российских оккупантов. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("Грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью.
- В Ахтырском и Тростянецком районах Сумской области продолжаются серьезные бои. Оккупированные российскими захватчиками села страдают от мародерства. Враг крадет и забивает скот, а также производит обыски в домах людей.
- В Киеве ночью 17 марта сбили ракету российских оккупантов, ее остатки упали на жилую многоэтажку в Дарницком районе. В результате дом получил повреждения, начался пожар.
- Общие потери российских оккупантов в войне против Украины составляют около 14 тысяч человек личного состава, также ВСУ уничтожили 1435 бронированных машин оккупантов.