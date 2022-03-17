Россия не может воевать против ВСУ, поэтому бомбит мирных жителей – обращение Арестовича

Арестович объяснил, почему оккупанты бомбят мирных жителей / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оккупанты не в состоянии воевать против наших защитников, поэтому терроризируют местных жителей и бомбят мирные объекты.

Об этом он сказал во время брифинга 17 марта.

Реклама

Главное из обращения Арестовича:

ВСУ уничтожили командный пункт армии РФ. Это означает возможную смерть нескольких российских генералов.

Это означает возможную смерть нескольких российских генералов. Уничтожены 10 российских воздушных целей – как минимум пять самолетов, два вертолета, беспилотник и несколько крылатых ракет.

– как минимум пять самолетов, два вертолета, беспилотник и несколько крылатых ракет. Оккупанты не в состоянии воевать против ВСУ, поэтому разрушают гражданские объекты и терроризируют мирное население. Пример – Мариуполь, потери там уточняются.

поэтому разрушают гражданские объекты и терроризируют мирное население. Пример – Мариуполь, потери там уточняются. Новым информационным оружием оккупантов является тема о якобы проигрыше Украины на переговорах. Это фейк. Все, о чем мы договоримся, должно быть лучше, чем до войны. Украина должна быть признана в международных границах по состоянию на 1991 год.

Ситуация в Украине 17 марта