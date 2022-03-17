Росія не може воювати проти ЗСУ, тому бомбить мирних жителів – звернення Арестовича

Арестович пояснив, чому окупанти бомбять мирних жителів / Фото: Колаж: Сьогодні
Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що окупанти не можуть воювати проти наших захисників, тому тероризують місцевих жителів та бомбардують мирні об'єкти.
Про це він сказав під час брифінгу 17 березня.
Головне із звернення Арестовича:
- ЗСУ знищили командний пункт армії РФ. Це означає можливу смерть кількох російських генералів.
- Знищено 10 російських повітряних цілей – щонайменше п'ять літаків, два вертольоти, безпілотник та кілька крилатих ракет.
- Окупанти не в змозі воювати проти ЗСУ, тому руйнують цивільні об'єкти та тероризують мирне населення. Приклад – Маріуполь, втрати там уточнюються.
- Новою інформаційною зброєю окупантів є тема про нібито програш України на переговорах. Це фейк. Усе, про що ми домовимося, має бути кращим, ніж до війни. Україна має бути визнана в міжнародних кордонах станом на 1991 рік.
Ситуація в Україні 17 березня
- Противник продовжує атакувати Україну. Ворог повною мірою не досяг жодної стратегічної мети наступальної операції.
- Українські військові збили ще два літаки російських окупантів. Було знищено штурмовик Су-25 ("Грак") та винищувач Су-35 в небі над Київською областю.
- В Охтирському та Тростянецькому районах Сумської області продовжуються серйозні бої. Окуповані російськими загарбниками села потерпають від мародерства. Ворог краде та забиває худобу, а також проводить обшуки в будинках людей.
- У Києві вночі 17 березня збили ракету російських окупантів. Залишки впали на житлову багатоповерхівку в Дарницькому районі. Через це будинок отримав пошкодження, почалася пожежа.
- Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять близько 14 тисяч чоловік особового складу, також ЗСУ знищили 1435 броньованих машин окупантів.