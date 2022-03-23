Под Киевом оккупанты обстреляли продовольственный склад: убытков на 600 млн гривен

Уничтожены десятки тонн продукции/Фото: коллаж: "Сегодня"
В Броварском районе Киевской области в результате обстрелаоккупантов уничтожены овощехранилище и колбасный цех. Ущерба не менее 600 млн гривен.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.
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При обстреле Броварского района Киевской области сгорел овощной склад "Веги Тренд Инвест" и мясной склад "Вел Мит Инвест". Уничтожены десятки тонн продукции. Продовольствия и объектов инфраструктуры суммарно уничтожено на 600 млн. гривен. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
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