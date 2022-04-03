На западе Украины прогремели громкие взрывы

Оккупанты открыли огонь по населенным пунктам/Фото: коллаж: "Сегодня"
Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города. Вечером, 3 апреля, раздались взрывы в нескольких населенных пунктах.
Об этом сообщает "Сегодня".
Подробности
По информации корреспондента "Украина 24", были слышны взрывы в Тернопольской области. Мэр Тернополя сообщил, что воздушная тревога продолжается. Причины взрывов выясняют. Подача воды, электроэнергии, тепла происходит в обычном режиме. Кроме того, взрывы прогремели в Ровенской области.
Местные жители Ивано-Франковской области тоже сообщают, что слышали взрыв. В то же время мэр Ивано-Франковска информацию о взрывах в городе опроверг.
В соцсетях пишут, что взрывы также были в Харькове и Хмельницкой области.
Зверства русских оккупантов
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы. Украинские правоохранители учтут все факты преступлений – за каждое найдут ответчика.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что показывало, что они безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.
- Ирпень полностью находится под контролем законной украинской власти. 31 марта в освобожденном от российских оккупантов Ирпене полиция начала поиск тел погибших мирных жителей. Только за 30 марта в морг передали 14 тел погибших. Горадминистрация начала поиск пропавших без вести.