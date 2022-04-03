На западе Украины прогремели громкие взрывы

Оккупанты открыли огонь по населенным пунктам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города. Вечером, 3 апреля, раздались взрывы в нескольких населенных пунктах.

Об этом сообщает "Сегодня".

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По информации корреспондента "Украина 24", были слышны взрывы в Тернопольской области. Мэр Тернополя сообщил, что воздушная тревога продолжается. Причины взрывов выясняют. Подача воды, электроэнергии, тепла происходит в обычном режиме. Кроме того, взрывы прогремели в Ровенской области.

Местные жители Ивано-Франковской области тоже сообщают, что слышали взрыв. В то же время мэр Ивано-Франковска информацию о взрывах в городе опроверг.

В соцсетях пишут, что взрывы также были в Харькове и Хмельницкой области.

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Зверства русских оккупантов

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