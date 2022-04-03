На заході України пролунали гучні вибухи

Окупанти відкрили вогонь по населених пунктам/Фото: колаж: "Сьогодні"
Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста. Увечері, 3 квітня, пролунали вибухи в декількох населених пунктах.
Про це повідомляє "Сьогодні".
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За інформацією кореспондента "Україна 24", було чутно вибухи в Тернопільській області. Мер Тернополя повідомив, що повітряна тривога триває. Причини вибухів з'ясовують. Подача води, електроенергії, тепла відбувається в звичайному режимі. Крім того, вибухи пролунали в Рівненській області.
Місцеві жителі Івано-Франківської області теж повідомляють, що чули вибух. Водночас мер Івано-Франківська інформацію про вибухи у місті спростував.
У соцмережах пишуть, що вибухи також були в Харкові та Хмельницькій області.
Звірства російських окупантів
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані. Українські правоохоронці врахують усі факти злочинів – за кожне знайдуть відповідача.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило, що вони беззбройні.
- У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.
- Ірпінь повністю перебуває під контролем законної української влади. 31 березня у звільненому від російських окупантів Ірпені поліція розпочала пошук тіл загиблих мирних жителів. Тільки за 30 березня у морг передали 14 тіл загиблих. Міська адміністрація почала пошук зниклих безвісти.