Оккупанты снова нанесли ракетный удар по Василькову

Российские войска цинично уничтожают инфраструктуру и убивают мирное население Украины, нарушая гуманитарное международное право

Оккупанты снова атакуют Васильков. Фото: коллаж "Сегодня"

3 апреля российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по городу Васильков Киевской области. Часть ракет удалось сбить нашей системе противовоздушной обороны.

Об это сообщили в Воздушном командовании "Центр".

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Что известно?

"Сегодня враг в очередной раз нанес ракетный удар по городу Васильков. Часть ракет удалось сбить нашей системе противовоздушной обороны", – заявили в ведомстве.

Данная территория была обстреляна вражескими ракетами месяц назад и потерпела значительные разрушения, почти все помещения сгорели от ракетного удара. Сейчас оккупанты снова попали в здание штаба, которое уже было разрушено.

На данной территории также дислоцировался учебный центр и гражданский колледж, который сейчас своими силами община начала восстанавливать после пожара.

"Но российские оккупанты коварно стреляют, не оставляя практику устрашения мирного населения, ведь на территории, куда прилетела ракета, наводили порядок на улице и в зданиях работники заведения", – отметили в Воздушном командовании "Центр".

Есть пострадавшие

По предварительным данным, несколько работников получили ранения и эвакуированы в местное лечебное учреждение, один из них в критическом состоянии под наблюдением врачей. Спасательные службы разбирают завалы и ищут живых людей.

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Напомним, ранее в результате ракетного удара российским агрессором в городах Белая Церковь и Васильков разрушены общежития.

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