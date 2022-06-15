Херсонские партизаны изощренно кошмарят оккупантов (фото)

В Херсоне партизаны передали пламенный привет оккупантам / Фото: Коллаж: Сегодня

Во временно захваченном Херсоне украинские патриоты обратились к российским военным. Они напомнили оккупантам, что Вооруженные силы Украины все ближе подбираются к городу и вскоре будут его освобождать.

"Херсонские партизаны не дремлют и напоминают россиянам, что бежать некуда", – говорится в сообщении местного Telegram-канала.

Листовки они расклеили по всему городу, в них сообщается, что наши военные уже очень близко и бежать уже поздно.

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"Рашисты, уже поздно бежать. Ростов – 558 км, ВСУ – 10 км. Херсон – это Украина!" – написали партизаны.

Также в городе местные партизаны объявили охоту на предателя Украины Кирилла Стремоусова.

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Они разместили листовки с его адресом и предупреждением в его адрес.

"Кирюша, Кулика 129, квартира 48 – не твой адрес? Мы идем за твоей головой", – написано на листовке.

Ситуация в Херсоне

Российские оккупанты похитили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника. Это произошло возле общежития вуза. По предварительным данным, команду схватить мужчину дала коллаборантка Татьяна Томилина.

Военный эксперт Олег Жданов ранее рассказал, что для освобождения Херсона украинским войскам не нужно штурмовать город "в лоб". По его словам, достаточно взять оккупантов в полукольцо и прижать к Днепру. Также огневым контролем не давать снабжать эту группировку, она долго не выдержит.

Накануне была информация о том, что в Херсоне взорвали служебный автомобиль экс-мэра Сальдо, который после прихода оккупантов перешел на сторону России. Вскоре Владимир Сальдо, который был назначен главой оккупированной Херсонской области, записал видеообращение, в котором опроверг слухи по поводу своего ранения при взрыве служебного автомобиля.

13 июня стало известно, что украинские военные продвинули линию фронта в Запорожской области на 5-10 км.