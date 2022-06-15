Херсонські партизани витончено кошмарять окупантів (фото)

У Херсоні партизани передали полум'яне привітання окупантам / Фото: Колаж: Сьогодні

У тимчасово захопленому Херсоні українські патріоти звернулися до російських військових. Вони нагадали окупантам, що Збройні Сили України дедалі ближче підбираються до міста і незабаром його звільнять.

"Херсонські партизани не дрімають і нагадують росіянам, що тікати нікуди", – йдеться у повідомленні місцевого Telegram-каналу.

Листівки вони розклеїли по всьому місту, в них повідомляється, що наші військові вже дуже близько і тікати вже пізно.

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"Рашисти, вже пізно тікати. Ростов – 558 км, ЗСУ – 10 км. Херсон – це Україна!", – написали партизани.

Також у місті місцеві партизани оголосили полювання на зрадника України Кирила Стремоусова.

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Вони розмістили листівки з його адресою та попередженням на його адресу.

"Кирюша, Кулика 129, квартира 48 – не твоя адреса? Ми йдемо за твоєю головою", – написано на листівці.

Ситуація у Херсоні

Російські окупанти викрали проректора Херсонського державного університету Максима Винника. Це сталося біля гуртожитку вишу. За попередніми даними, команду схопити чоловіка дала колаборантка Тетяна Томіліна.

Військовий експерт Олег Жданов раніше розповів, що для визволення Херсона українським військам не треба штурмувати місто "в лоб". За його словами, достатньо взяти окупантів у півкільце та притиснути до Дніпра. Також вогневим контролем не давати постачати це угруповання, воно довго не витримає.

Напередодні була інформація про те, що в Херсоні висадили в повітря службовий автомобіль екс-мера Сальдо, який після приходу окупантів перейшов на бік Росії. Незабаром Володимир Сальдо, призначений головою окупованої Херсонської області, записав відеозвернення , в якому спростував чутки щодо свого поранення під час вибуху службового автомобіля .

13 червня стало відомо, що українські військові просунули лінію фронту у Запорізькій області на 5-10 км.