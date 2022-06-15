Херсонські партизани витончено кошмарять окупантів (фото)

У Херсоні партизани передали полум'яне привітання окупантам / Фото: Колаж: Сьогодні
У тимчасово захопленому Херсоні українські патріоти звернулися до російських військових. Вони нагадали окупантам, що Збройні Сили України дедалі ближче підбираються до міста і незабаром його звільнять.
"Херсонські партизани не дрімають і нагадують росіянам, що тікати нікуди", – йдеться у повідомленні місцевого Telegram-каналу.
Листівки вони розклеїли по всьому місту, в них повідомляється, що наші військові вже дуже близько і тікати вже пізно.
"Рашисти, вже пізно тікати. Ростов – 558 км, ЗСУ – 10 км. Херсон – це Україна!", – написали партизани.
Також у місті місцеві партизани оголосили полювання на зрадника України Кирила Стремоусова.
Вони розмістили листівки з його адресою та попередженням на його адресу.
"Кирюша, Кулика 129, квартира 48 – не твоя адреса? Ми йдемо за твоєю головою", – написано на листівці.
Ситуація у Херсоні
- Російські окупанти викрали проректора Херсонського державного університету Максима Винника. Це сталося біля гуртожитку вишу. За попередніми даними, команду схопити чоловіка дала колаборантка Тетяна Томіліна.
- Військовий експерт Олег Жданов раніше розповів, що для визволення Херсона українським військам не треба штурмувати місто "в лоб". За його словами, достатньо взяти окупантів у півкільце та притиснути до Дніпра. Також вогневим контролем не давати постачати це угруповання, воно довго не витримає.
- Напередодні була інформація про те, що в Херсоні висадили в повітря службовий автомобіль екс-мера Сальдо, який після приходу окупантів перейшов на бік Росії. Незабаром Володимир Сальдо, призначений головою окупованої Херсонської області, записав відеозвернення , в якому спростував чутки щодо свого поранення під час вибуху службового автомобіля .
- 13 червня стало відомо, що українські військові просунули лінію фронту у Запорізькій області на 5-10 км.
- У Херсонській області окупаційна влада організувала святкування дня Росії, але місцеві жителі на свято не прийшли . Була лише пара десятків людей.