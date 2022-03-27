Чернобаевка – 11:0: ВСУ снова накрыли огнем позиции оккупантов

ВСУ в очередной раз оттеснили врага из Херсонской области / Фото: Коллаж: Сегодня
Вооруженные силы Украины в 11-й раз ударили по аэропорту в Чернобаевке. Об этом на своей странице в Facebook написал внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович.
"Уж, дорогая. 11:0, ночью сегодня. Кстати, аэродром Мелитополя уверенно настигает Чернобаевку. 4:0", – написал он и опубликовал мем.
Что известно про Чернобаевку
В Чернобаевке военный аэродром российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов, но он постоянно становится мишенью украинских военных.
Ситуация в Украине 27 марта
- В Николаеве и области ситуация тихая, наступлений нет.
- В Донецкой области российские военные нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" по жилому сектору города Красногоровка.
- Оккупанты насильно вывозят мирных граждан вглубь оккупированных территорий или в Россию. Такими методами захватчики вывезли ориентировочно 40 тысяч украинцев.
- За вчерашние сутки, 26 марта, дети пострадали в Киевской и Запорожской областях. Также военные РФ полностью разрушили 74 учебных заведения.
- В Харьковской области в боях с российскими оккупантами погиб лидер и командир добровольческого подразделения "Фрайкор" – Георгий Тарасенко.
- Российские оккупанты повредили 11 домов в Луганской области, а в Попасной из миномета расстреляли свои позиции.
- Захватчики привезли из окруженного Мариуполя детей без родителей в оккупированный Донецк. Некоторых людей везут в Россию.
- ВСУ освободили два населенных пункта в Запорожской области – села Полтавка и Малиновка.