Чернобаевка – 11:0: ВСУ снова накрыли огнем позиции оккупантов

ВСУ в очередной раз оттеснили врага из Херсонской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины в 11-й раз ударили по аэропорту в Чернобаевке. Об этом на своей странице в Facebook написал внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Уж, дорогая. 11:0, ночью сегодня. Кстати, аэродром Мелитополя уверенно настигает Чернобаевку. 4:0", – написал он и опубликовал мем.

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Что известно про Чернобаевку

В Чернобаевке военный аэродром российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов, но он постоянно становится мишенью украинских военных.

Ситуация в Украине 27 марта