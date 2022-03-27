Чорнобаївка – 11:0: ЗСУ знову накрили вогнем позиції окупантів

ВСУ вчергое відтіснили ворога із Херсонської області / Фото: Колаж: Сьогодні
Збройні сили України в 11-й раз вдарили по аеропорту в Чорнобаївці. Про це на своїй сторінці у Facebook написав позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович.
"Вже, дорога. 11:0, уночі сьогодні. До речі, аеродром Мелітополя впевнено наздоганяє Чорнобаївку. 4:0", – написав він і опублікував мем.
Що відомо про Чорнобаївку
У Чорнобаївці військовий аеродром російські війська використовують як командний пункт та місце збору літаків та гелікоптерів, але він постійно стає мішенню українських військових.
Ситуація в Україні 27 березня
- У Миколаєві та області ситуація тиха, наступів немає.
- У Донецькій області російські військові завдали удару з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" по житловому сектору міста Красногорівка.
- Окупанти насильно вивозять мирних громадян вглиб окупованих територій чи Росію. Такими методами загарбники вивезли орієнтовно 40 тисяч українців.
- За вчорашню добу, 26 березня, діти постраждали у Київській та Запорізькій областях. Також військові РФ повністю зруйнували 74 навчальні заклади.
- У Харківській області у боях з російськими окупантами загинув лідер та командир добровольчого підрозділу "Фрайкор" – Георгій Тарасенко.
- Російські окупанти пошкодили 11 будинків у Луганській області, а в Попасній з міномета розстріляли свої позиції.
- Загарбники привезли з оточеного Маріуполя дітей без батьків до окупованого Донецька. Деяких людей везуть до Росії.
- ЗСУ звільнили два населені пункти у Запорізькій області – села Полтавка та Малинівка.