Чорнобаївка – 11:0: ЗСУ знову накрили вогнем позиції окупантів

ВСУ вчергое відтіснили ворога із Херсонської області / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України в 11-й раз вдарили по аеропорту в Чорнобаївці. Про це на своїй сторінці у Facebook написав позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Вже, дорога. 11:0, уночі сьогодні. До речі, аеродром Мелітополя впевнено наздоганяє Чорнобаївку. 4:0", – написав він і опублікував мем.

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Що відомо про Чорнобаївку

У Чорнобаївці військовий аеродром російські війська використовують як командний пункт та місце збору літаків та гелікоптерів, але він постійно стає мішенню українських військових.

Ситуація в Україні 27 березня