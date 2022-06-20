В США выявили тысячи фактов использования Россией неуправляемых боеприпасов

Оккупанты активно используют боеприпасы, запрещенные международными нормами

Эксперты признают, что на самом деле россияне выпустили уже намного больше запрещенных ракет, чем удалось установить / Коллаж "Сегодня"

Американские журналисты подсчитали, сколько раз войска международного военного преступника Владимира Путина выпустили по населенным пунктам Украины неуправляемые ракеты, использование которых запрещено или существенно ограничено международным правом.

Американское издание New York Times провело масштабное расследование по данному поводу.

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Что известно

"Отражая возмутительно варварскую и старомодную стратегию ведения войны, российские войска обстреливают украинские города и села ракетами "Град" и другими боеприпасами, большинство из которых можно считать относительно грубыми реликвиями времен "холодной войны", и многие из которых запрещены международными договорами. В ходе нападений неоднократно и широко применялось оружие, которое убивает, калечит и разрушает без разбора, что является потенциальным нарушением международного гуманитарного права. В результате этих ударов мирные жители, в том числе дети, погибли и получили ранения, а критически важные объекты инфраструктуры, такие как школы и дома, превратились в руинах", – пишет издание.

Карта известных "прилетов" запрещенных ракет, составленная Институтом изучения войны совместно с проектом критических угроз Американского института предпринимательства

Количество

Журналисты проанализировали более 1000 фотографий, которые были сделаны аккредитованными военными корреспондентами, правительственными и военными структурами Украины. На этих снимках было выявлено более 2000 использованных или разорванных боеприпасов, большая часть которых квалифицируется как неточная.

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210 видов боеприпасов, которые зафиксировали журналисты, прямо запрещены к использованию международными конвенциями. Наиболее часто использовали кассетные боеприпасы, представляющие значительную опасность. Неразорванные припасы могут угрожать гражданскому населению на территории еще в течение десятка лет.

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Еще более 360 боеприпасов разорвались около или прямо по гражданским зданиям, направлять на которые категорически запрещено международными нормами. Некоторые из боеприпасов, которые использовали россияне против украинцев, разрешено применять исключительно против военных целей при условии, что сторона, запускающая такие боеприпасы, проведет разведчику перед из запуском и скорректирует огонь, чтобы не навредить гражданским.

В частности, это касается применения снарядов 9М22У для РСЗО "Град". Острые металлические обломки таких боеприпасов разлетаются по сторонам, глубоко разрывая внутренние органы и ткани людей.

Также журналисты подтвердили систематическое использование кластерных боеприпасов из РСЗО "Ураган", в том числе по населенным пунктам.

Также среди обнаруженного, противопехотные мины и ручные гранаты, оставленные российскими оккупантами в гражданских объектах после отступления. Например, мина ПОМ-3, запрещенная международными конвенциями.

Обстановка