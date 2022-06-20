У США виявили тисячі фактів використання Росією некерованих боєприпасів

Окупанти активно використовують боєприпаси, заборонені міжнародними нормами

Експерти визнають, що насправді росіяни випустили вже набагато більше заборонених ракет, ніж вдалося встановити / Колаж "Сьогодні"

Американські журналісти підрахували, скільки разів війська міжнародного військового злочинця Володимира Путіна випустили по населеним пунктам України некеровані ракети, використання яких заборонено чи суттєво обмежено міжнародним правом.

Американське видання New York Times провело масштабне розслідування з цього приводу.

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Що відомо

"Відбиваючи обурливо варварську та старомодну стратегію ведення війни, російські війська обстрілюють українські міста та села ракетами "Град" та іншими боєприпасами, більшість з яких можна вважати відносно грубими реліквіями часів "холодної війни", і багато з яких заборонено міжнародними договорами. У ході нападів неодноразово та широко застосовувалася зброя, яка вбиває, калічить та руйнує без розбору, що є потенційним порушенням міжнародного гуманітарного права. Внаслідок цих ударів мирні жителі, у тому числі діти, загинули та отримали поранення, а критично важливі об'єкти інфраструктури, такі як школи та будинки, перетворилися на руїни" , – пише видання.

Карта відомих "прильотів" заборонених ракет, складена Інститутом вивчення війни спільно з проектом критичних загроз Американського інституту підприємництва

Кількість

Журналісти проаналізували понад 1000 фотографій, зроблених акредитованими військовими кореспондентами, урядовими та військовими структурами України. На цих знімках було виявлено понад 2000 використаних або розірваних боєприпасів, більшість яких кваліфікується як неточна.

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210 видів боєприпасів, які зафіксували журналісти, заборонені прямо до використання міжнародними конвенціями. Найчастіше використовували касетні боєприпаси, що становлять значну небезпеку. Нерозірвані запаси можуть загрожувати цивільному населенню на території ще протягом десятка років.

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Ще понад 360 боєприпасів розірвалися близько чи прямо по цивільних будівлях, спрямовувати на які заборонено міжнародними нормами. Деякі з боєприпасів, які використовували росіяни проти українців, дозволено застосовувати виключно проти військових цілей за умови, що сторона, яка запускає такі боєприпаси, проведе розвіднику перед запуском та скоригує вогонь, щоб не зашкодити цивільним.

Зокрема це стосується застосування снарядів 9М22У для РСЗВ "Град". Гострі металеві уламки таких боєприпасів розлітаються на всі боки, глибоко розриваючи внутрішні органи та тканини людей.

Також журналісти підтвердили систематичне використання кластерних боєприпасів із РСЗВ "Ураган", у тому числі по населеним пунктам.

Також серед виявленого, протипіхотні міни та ручні гранати, залишені російськими окупантами у цивільних об'єктах після відступу. Наприклад, міна ПОМ-3, заборонена міжнародними конвенціями.

Обстановка