Арестович рассказал, сколько складов противника уничтожили ВСУ за три дня

Теперь оккупанты мстят, обстреливая украинские города

Оккупанты потеряли десятки тонн боеприпасов / Коллаж "Сегодня"

Обстрел Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областей 18 июня – это была месть войск международного преступника Владимира Путина за блестящее уничтожение ВСУ почти десятка складов оккупантов.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал в эфире Фейгин LIVE.

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Месть рашистов

"Дело в том, что за последние трое суток мы уничтожили не меньше семи складов на территории занятой противником. Крупных артиллерийских складов, в которых по тысячи тонн боеприпасов и более. Это крайне нервирует и они пытаются мстить нам, нанося удары по городам. В частности, за сегодня был удар по Харьковщине, по Днепропетровщине, удар по Николаеву с попыткой бить либо по нашим военным складам, либо по предприятиям, где хранится или производят ГСМ", – объяснил усиление ракетных обстрелов по украинским городам Арестович.

К сожалению, это привело к новым жертвам среди мирного населения.

"Как обычно, если и попадает в цель какое-то количество российских ракет, то это далеко не все. Есть погибшие среди мирных жителей. Удар по Харькову и Николаеву унес жизни и пару десятков человек ранены, а может быть и больше. В общем, такая история: мы бьем по военным объектам, они бьют по банку целей, где объекты либо двойного назначения, типа склады ГСМ, либо по нашим военным объектам. Другое дело, что мы бьем точно, а вот российская армия не склонна учитывать гражданских", – отметил советник.

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