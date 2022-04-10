"Там настоящий ад": Красный Крест не может добраться до Мариуполя уже пять дней

Во время последней попытки колонна была вынуждена развернуться

Представители Красного Креста пытались добраться в город. / Фото: Коллаж: Сегодня

Представители Красного Креста не могут добраться до Мариуполя уже пять дней подряд.

Об этом заявил представитель Международного комитета Красного Креста Паскаль Хундт, пишет Sky News.

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Что произошло

По его словам, во время последней попытки колонна Красного Креста проехала в пределах 20 км от осажденного города, прежде чем была вынуждена развернуться.

"Наша команда пять дней пыталась добраться до Мариуполя, и это трудный путь, потому что нужно пересечь линию фронта, нужно пройти много контрольно-пропускных пунктов. Иногда люди на блокпостах, солдаты, не в курсе вашей поездки", – сказал Хундт.

Он также заявил, что на обратном пути к колонне присоединялись автомобили:

"Поэтому мы ездили туда на автобусах. Мы переезжали, мы пытались, мы пытались снова и снова, но, к сожалению, ситуация вокруг Мариуполя была слишком опасной, условия безопасности были плохими... Это был долгий, трудный путь, к нашей колонне присоединялись частные автомобили и в результате 1000 человек добрались до Запорожья".

Кроме этого, Паскаль Хундт сказал, что в городе все еще нет еды, воды и отопления.

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"Там настоящий ад", – заявил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Мариуполь остается одной из важных позиций. Если перестать там сражаться, все остальные позиции страны станут слабее.

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