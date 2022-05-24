Сорос заявил, что вторжение РФ в Украину могло стать началом Третьей мировой войны

Он отметил, что Путину нужно победить

Сорос считает, что вторжение РФ могло быть началом Третьей мировой войны/Фото: коллаж: "Сегодня"

Финансист-миллиардер Джордж Сорос заявил, что вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны. Поэтому Западу важно нанести поражение силам президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет Reuters.

Реклама

Подробности

"Вторжение могло быть началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию — как можно скорее победить Путина. В этом суть", — сказал Сорос.

Он отметил, что Путин, который говорит, что "спецоперация" в Украине идет по плану и достигнет всех целей Кремля, теперь считает, что вторжение было ошибкой, и готовится к переговорам о прекращении огня.

"Но перемирие недостижимо, потому что ему нельзя доверять. Чем слабее становится Путин, тем более непредсказуемым он становится", — добавил он.

Миллиардер подчеркнул, что Евросоюз должен понять, что Путин может отключить российский природный газ, на который в настоящее время приходится около 40% потребностей Европы, "пока это действительно больно".

"Я не могу предсказать исход, но у Украины определенно есть шансы на победу", — подытожил Сорос.

Зеленский назвал условие, при котором встретится с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным только в том случае, если в повестке дня будет вопрос о прекращении войны в нашей стране.

Реклама

"У них такая структура принятия решений, что без него (Владимира Путина, — ред.) решения не принимаются. Все институции объединены решением президента. Без него решения о прекращении войны не будет", — сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства добавил, что готов встретиться только с Путиным.

"Желания встречаться с посредниками нет и не будет. Я не воспринимаю ни одной встречи ни с кем, кроме президента. Если будет один вопрос – прекращение войны", — сказал он.

Читайте также