Сорос заявив, що вторгнення РФ в Україну могло стати початком Третьої світової війни

Фінансист-мільярдер Джордж Сорос заявив, що вторгнення Росії в Україну, можливо, стало початком Третьої світової війни. Через це Заходу важливо завдати поразки силам президента РФ Володимира Путіна.
Про це пише Reuters.
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"Вторгнення могло бути початком Третьої світової війни і наша цивілізація може не пережити її. Найкращий і, мабуть, єдиний спосіб зберегти нашу цивілізацію — якнайшвидше перемогти Путіна. У цьому суть", — сказав Сорос.
Він зазначив, що Путін, який каже, що "спецоперація" в Україні йде за планом і досягне всіх цілей Кремля, тепер вважає, що вторгнення було помилкою і готується до переговорів про припинення вогню.
"Але перемир'я є недосяжним, тому що йому не можна довіряти. Чим слабкішим стає Путін, тим більш непередбачуваним він стає", — додав він.
Мільярдер підкреслив, що Євросоюз повинен зрозуміти, що Путін може відключити російський природний газ, на який нині припадає близько 40% потреб Європи, "поки це справді боляче".
"Я не можу передбачити результат, але Україна безперечно має шанси на перемогу", — підсумував Сорос.
Зеленський назвав умову, за якої зустрінеться з Путіним
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним лише у тому випадку, якщо в порядку денному буде питання про припинення війни в нашій країні.
"У них така структура прийняття рішень, що без нього (Володимира Путіна, — ред.) рішення не ухвалюються. Всі інституції об'єднані рішенням президента. Без нього рішення про припинення війни не буде", — сказав Зеленський.
Крім того, глава держави додав, що готовий зустрітися лише з Путіним.
"Бажання зустрічатися з посередниками немає і не буде. Я не сприймаю жодної зустрічі ні з ким, окрім президента. Якщо буде одне питання – припинення війни", — сказав він.