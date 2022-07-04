СБУ задержала предателя, который корректировал огонь России по Одесской области (фото)

Вражеский агент отчитывался о местах попадания крылатых ракет по территории Белгород-Днестровского района

СБУ задержала корректировщика огня РФ. / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ задержала еще одного вражеского агента. Злоумышленник собирал разведывательные данные по дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и перемещения военной техники и товаров стратегического назначения в районе железнодорожного моста в селе Затока Белгород-Днестровского района.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Установлено, что уроженец Одесской области в течение мая в личной переписке через один из мессенджеров передавал представителям РФ и Беларуси данные, которые враг мог использовать при планировании ракетных ударов и подготовке диверсий на территории региона.

В частности, речь идет о подробной информации о:

перемещении по железной дороге грузов, в том числе военного и стратегического назначения;

мест попадания крылатых ракет по территории Белгород-Днестровского района;

дислокации отдельных военных формирований ВСУ.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства злоумышленника, обнаружены и изъяты мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

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В настоящее время предателю сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к агентурной деятельности лиц.

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Задержание злоумышленника. Фото: СБУ

Предатели на юге Украины "сдают" позиции ВСУ

СБУ обезвредила российскую агентуру, разведавшую позиции Вооруженных сил Украины на юге Украины. В ходе спецоперации в Николаевской области задержали трех глубоко законспирированных вражеских агентов.

Предатели разведывали боевые позиции и перемещения подразделений ВСУ, а также геолокации стратегических объектов критической инфраструктуры в регионе.

Для маскировки преступных действий злоумышленники привлекали своих близких родственников и других местных жителей в качестве информаторов. Полученные сведения участники группы передавали своему российскому куратору при помощи текстовых сообщений и фотоматериалов с координатами.

Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины задержала агента РФ, который корректировал ракетные удары по Яворовскому военному полигону во Львовской области.

Напомним, в Киевской области будут судить предателя, который выдал оккупантам командира и участников отряда самообороны.