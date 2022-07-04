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СБУ затримала зрадника, який корегував вогонь Росії по Одеській області (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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4 липня, 17:36
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Ворожий агент звітував про місця влучення крилатих ракет по території Білгород-Дністровського району
СБУ затримала корегувальника вогню РФ.
СБУ затримала корегувальника вогню РФ. / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ затримала ще одного ворожого агента. Зловмисник збирав розвідувальні дані щодо дислокації підрозділів Збройних Сил України та переміщення воєнної техніки і товарів стратегічного призначення в районі залізничного моста у селі Затока Білгород-Дністровського району.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Встановлено, що уродженець Одещини упродовж травня в особистій переписці через один із месенджерів передавав представникам РФ і Білорусі дані, які ворог міг використати при плануванні ракетних ударів та підготовці диверсій на території регіону.

Зокрема йдеться про детальну інформацію щодо:

  • переміщення залізницею вантажів, у тому числі військового та стратегічного призначення;
  • місць влучення крилатих ракет по території Білгород-Дністровського району;
  • дислокації окремих військових формувань ЗСУ.

У ході обшуку, проведеного за місцем проживання зловмисника, виявлено та вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

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Наразі зраднику повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до агентурної діяльності осіб.

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Затримання зловмисника. Фото: СБУ

Зрадники на півдні України "здають" позиції ЗСУ

СБУ знешкодила російську агентуру, яка розвідувала позиції Збройних сил України на півдні України. У ході спецоперації у Миколаївській області затримали трьох глибоко законспірованих ворожих агентів.

зрадники розвідували бойові позиції та переміщення підрозділів ЗСУ, а також геолокації стратегічних об’єктів критичної інфраструктури в регіоні.

Для маскування злочинних дій зловмисники залучали своїх близьких родичів та інших місцевих жителів як інформаторів. Отримані відомості учасники групи передавали своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень і фотоматеріалів з координатами.

Раніше ми писали, що Служба безпеки України затримала агента РФ, який коригував ракетні удари по Яворівському воєнному полігону у Львівській області.

Нагадаємо, на Київщині судитимуть зрадника, який видав окупантам командира та учасників загону самооборони.

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