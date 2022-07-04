СБУ задержала глубоко законспирированных агентов, сдававших позиции ВСУ на Юге (видео)

Данные об украинских защитниках передавали спецслужбам России

СБУ в Николаевской области задержала пророссийских предателей. / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ обезвредила российскую агентуру, разведывающую позиции Вооруженных Сил Украины на Юге Украины. В ходе спецоперации в Николаевской области задержаны трое глубоко законспирированных вражеских агентов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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По данным украинских спецслужб, предатели разведывали боевые позиции и перемещения подразделений ВСУ, а также геолокации стратегических объектов критической инфраструктуры в регионе.

Для маскировки преступных действий злоумышленники привлекали своих близких родственников и других местных жителей в качестве информаторов. Полученные сведения участники группы передавали своему российскому куратору в виде текстовых сообщений и фотоматериалов с координатами. Для этого использовали заранее отработанные анонимные телеграммы-каналы.

Помимо сбора разведданных злоумышленники агитировали людей поддержать оккупантов и оправдывали их преступления. Таким образом они пытались расшатывать обстановку в регионе и расширить круг своих сообщников.

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Агентная сеть была сформирована представителями спецслужб РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности.

В ходе обысков по местам нахождения российских агентов правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами незаконных действий.

В настоящее время задержанным объявили о подозрении по таким статьям:

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ч. 3 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины),

ч. 2 ст. 111 (государственная измена),

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины задержала агента РФ, который корректировал ракетные удары по Яворовскому военному полигону во Львовской области.

Напомним, в Киевской области СБУ нейтрализовала организованную преступную группировка, действовавшую в пользу спецслужб России.