РФ нанесла ракетный удар по Николаеву (фото, видео)

Местные жители услышали два громких взрыва

В Николаеве "прилеты". Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты 28 июня нанесли ракетный удар по Николаеву. Над городом появился густой черный дым. Подробности выясняются.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".

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Местные жители услышали два громких взрыва. После этого в небе появился столб черного дыма. Сейчас выясняются все детали.

Удар по Днепру

Также во вторник, 28 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Местные жители слышали несколько взрывов. Сейчас в небе над городом большой столб дыма.

Местные жители сообщили о нескольких взрывах в Днепре. До этого в небе заметили пролетающую в сторону города ракету.

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Затем мэр Днепра Борис Филатов подтвердил "прилеты" в городе.