РФ нанесла ракетный удар по Николаеву (фото, видео)

Российские оккупанты 28 июня нанесли ракетный удар по Николаеву. Над городом появился густой черный дым. Подробности выясняются.
Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".
Местные жители услышали два громких взрыва. После этого в небе появился столб черного дыма. Сейчас выясняются все детали.
Удар по Днепру
Также во вторник, 28 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Местные жители слышали несколько взрывов. Сейчас в небе над городом большой столб дыма.
Местные жители сообщили о нескольких взрывах в Днепре. До этого в небе заметили пролетающую в сторону города ракету.
Затем мэр Днепра Борис Филатов подтвердил "прилеты" в городе.
"Прилеты. Из укрытий не выходим. Фото, видео не постим", – заявил городской голова.